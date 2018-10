Duitser Walscheid wint Münsterland Giro

Schuurs/Mertens naar kwartfina­les in Peking

17:24 De Nederlandse tennisster Demi Schuurs is met haar Belgische dubbelpartner Elise Mertens goed begonnen aan het WTA-toernooi in Peking. Het als vierde geplaatste koppel won in de tweede ronde in twee sets van de Letse Anastasija Sevastova en de Russin Anastasia Pavlioetsjenkova: 7-5, 6-2.