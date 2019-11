Duitsers en Argentijnen spelen langste tiebreak ooit in Davis Cup

EUROPE CUP Landstede Hammers nu al verzekerd van vervolg in Europe Cup

21:03 Landstede Hammers heeft zich voortijdig geplaatst voor de tweede ronde van de Europe Cup. De derde zege in de groepsfase bij Kapfenberg Bulls in Oostenrijk (67-100) is al voldoende voor minstens de tweede plaats in de groep. In de tweede ronde gaan zestien clubs door.