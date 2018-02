Duitsland en Australië in evenwicht in Davis Cup

Alexander Zverev won nipt in een marathonpartij van zijn Australische tegenstrever Alex de Minaur. Na bijna vier uur tennissen wist hij in de tiebreak van de vijfde set de partij in Duits voordeel te beslechten. Nick Kyrgios had het als nummer veertien van de wereld een stuk eenvoudiger tegen de nummer 58 Jan-Lennard Struff: 6-4 6-4 6-4.



De nummer vijf van de wereld Zverev begon goed aan het duel tegen de achttienjarige nummer 139 maar op een stand van 5-2 in de eerste set begon zijn spel te haperen. Hij pakte de set nog wel met 7-5 maar moest vervolgens de twee daaropvolgende sets aan zijn opponent laten 4-6, 4-6. De vierde set (6-3) was vervolgens een prooi voor de Duitser die echter daarna opnieuw op een nederlaag afstevende. De Minaur nam een ruime voorsprong van 0-3 in het laatste bedrijf en kreeg zelfs kans op een break voor 0-4 maar liet die liggen. Zverev vocht zich terug naar een tiebreak en hield daarin de zenuwen het best in bedwang. Met 7-4 besliste hij het duel alsnog.