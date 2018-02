Duitsland en Italië door in Davis Cup

Voor de Duitse tennissers zorgde Alexander Zverev voor het beslissende punt door Australiër Nick Kyrgios in drie sets te verslaan: 6-2 7-6 (3) 6-2. Daarmee kwam de stand in Brisbane op 3-1 voor de Duitsers.



Fabio Fognini hielp Italië voorbij Japan. In Morioka had de Italiaan een marathon van vijf sets nodig om zijn land aan een niet meer te achterhalen 3-1-voorsprong te helpen: 3-6 6-1 3-6 7-6 (6) 7-5. Italië neemt het in de kwartfinales op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Frankrijk en Nederland.



Kazachstan had het duel met Zwitserland, zonder de toppers Roger Federer en Stan Wawrinka, al na het dubbelspel beslist. De tennissers van de Verenigde Staten hadden op de tweede dag in Servië ook al een 3-0-voorsprong bereikt.