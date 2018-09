Duitsland mikt op jongere renners in wegrace

Buchmann en Schachmann toonden dit seizoen hun klimmerskwaliteiten. Buchmann werd tiende in Abu Dhabi, vierde in het Baskenland, negende in Romandië en zesde in de Dauphiné. Hij strijdt deze week ook nog voor een plaats in de top tien van de Vuelta. Schachmann boekte ritsucces in Catalonië en de Giro. In Innsbruck krijgt het tweetal de steun van Marcus Burghardt, Nico Denz, Simon Geschke en Paul Martens.