Duizenden Schotse fans zijn op weg naar de Kuip

Duizenden supporters van Glasgow Rangers komen vandaag naar De Kuip voor de wedstrijd tegen Feyenoord. Sommigen zijn nog wanhopig op zoek naar een kaartje voor het uitverkochte treffen in de Europa League. Maar dat er zevenduizend fans zonder ticket naar Nederland komen, zoals the Scottish Sun bericht, klopt volgens de politie niet.

De Oude Haven in het Rotterdamse centrum is aangewezen als plek waar de supporters van Rangers vooraf elkaar kunnen treffen. De ondernemers gooien de terrassen open en verwachten een voetbalfeestje, zoals het ook kortgeleden feest was in het uitgaansgebied toen Noord-Ierland in Rotterdam tegen Oranje speelde.