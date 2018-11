Dumfries na ‘pijnlijkste nederlaag’: ‘We hebben gevochten als leeuwen’

Dat neemt niet weg dat Dumfries na afloop enorm teleurgesteld was. ,,We waren heel dichtbij en hebben gevochten als leeuwen. Helaas valt dan eerst de gelijkmaker en maken ze daarna nog de 2-1", zei de PSV-verdediger na afloop voor de camera van Veronica. ,,We stonden als team goed en Jeroen (Zoet, red.) hield ons goed in de strijd. We deden er met zijn allen alles aan om een goal te voorkomen. Het is heel zuur dat-ie op het einde dan toch valt.”