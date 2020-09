Dumoulin baalt van tiende plek: ‘Ik reed gewoon een heel slechte tijdrit’

Tom Dumoulin ging van start als een outsider voor de wereldtitel, maar dat zat er vrijdagmiddag in en rond Imola geen moment in. ,,Ik reed gewoon een heel slechte tijdrit. Ik had na vijf minuten al door dat het niks ging worden.”

Dumoulin gaf bij het tussenpunt 45 seconden prijs op Filippo Ganna en had op dat moment nog een medaille in het zicht, maar eigenlijk was toen bij Dumoulin het beste er wel af. ,,Ik wist na een paar minuten al dat het hem niet meer ging worden. Ik had al vanaf het begin geen goede benen. Vooraf wist ik dat het verschil vooral in het eerste deel gemaakt zou worden, dus daar ben ik een beetje over mijn limiet gereden in de hoop dat er nog wat wonderlijks zou gebeuren in het tweede deel. Maar dan weet je stiekem al genoeg, hè? Ik heb alles gegeven, maar uiteindelijk kom ik natuurlijk tekort. Tja, het is zo.”

Bij de wereldkampioen van 2017 liep het voor geen meter. ,,Mijn schakelsysteem hield er in de laatste tien kilometer ook mee op en toen kwam ik bijna nog in een bocht ten val. Hoe ik recht wist te blijven? Ik was even een soort kunstenaar op de fiets en wist de bocht gelukkig nog te houden", aldus Dumoulin. ,,Ik sta hier, maar niet met het gehoopte resultaat. Het is niet leuk, maar dit soort dagen horen er ook bij.”

Zondag weer een kans

,,Onderweg kun je niets anders doen dan gewoon keihard naar de streep rijden. Het heeft geen zin om rustig aan te doen, want dan had je net zo goed niet kunnen starten", sluit Dumoulin af. Hij eindigde uiteindelijk als tiende op 1.14 minuut van wereldkampioen Filippo Ganna.



,,Vandaag is voor mij natuurlijk teleurstellend. Ik had meer gehoopt en voelde me ook de afgelopen dagen beter dan vandaag. Maar dat is ook wat de Tour met je doet. De ene dag is beter dan de andere, dus het kan ook omslaan voor zondag. Daar hoop ik op.‘’

