Dumoulin breekt pols bij ongeluk: einde seizoen

Mheenpark als vaccinatie­lo­ca­tie, maar waar moeten de eredivisie­zaal­voet­bal­lers van AGOVV heen?

9 september AGOVV Futsal begint vrijdag aan het nieuwe eredivisieseizoen met de lastige uitwedstrijd bij FC Marlène in Heerhugowaard. Op personeelsvlak zijn er nauwelijks problemen, maar in logistiek opzicht moet de komende weken wel worden geschipperd. Op z’n vroegst in oktober kunnen de zaalvoetballers pas weer terecht in thuisbasis Mheenpark, want die sporthal fungeert nu als vaccinatielocatie.