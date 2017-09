Dumoulin: Dennis is mijn grootste concurrent voor WK

Op dit moment is Dumoulin in Canada, waar hij na een periode zonder wedstrijden aan de start zal verschijnen van de GP's van Québec en Montréal. Alles met oog op het WK tijdrijden dus. ,,Maar nu ik hier toch ben, wil ik winnen ook'', zegt Dumoulin tegen Cyclingnews . ,,Of op z'n minst een serieuze poging wagen. Ik ben niet helemaal de plas overgevlogen om van de stad hier te genieten.'' Maar, zo weet ook Dumoulin, het grote doel is toch echt over een kleine twee weken, wanneer de mannen van de grote plaat elkaar in het Noorse Bergen gaan bestrijden om de wereldtitel. De Nederlandse Sunweb-kopman is topfavoriet, zeker nu viervoudig wereldkampioen Tony Martin dit jaar geen indrukwekkende vorm aan de dag wist te leggen. De Duitse tempobeul won slechts één tijdrit: het Duitse nationaal kampioenschap.

Concurrentie

,,Ik denk dan ook dat Rohan Dennis mijn gevaarlijkste concurrent is'', zegt Dumoulin. ,,Ik heb hem al bijna een jaar niet meer kunnen verslaan. En ik hoorde dat Chris Froome ook aan de start zal verschijnen, dus hij lijkt me eveneens een gevaarlijke kandidaat. En stiekem vlak ik Tony Martin niet helemaal uit, hoewel ik denk dat dit parkoers hem minder op het lijf is geschreven dan voorgaande jaren.'' De tijdrit in Bergen heeft een lengte van 31 kilometer over een glooiend terrein, met een venijnig klimmetje richting de finish. ,,Normaalgesproken ligt dat parkoers mij heel goed'', weet Dumoulin. ,,Maar het hangt natuurlijk af van de vorm van de dag. Als Dennis die dag de juiste vorm heeft, en ik niet, lijkt het me een bekeken zaak.''

Hoe het zit met die vorm, weet Dumoulin na drie weken zonder wedstrijden niet exact. ,,Ik ben op hoogtestage geweest en heb me specifiek voorbereid op de wedstrijden hier in Canada en de wereldkampioenschappen'', aldus de winnaar van de Giro. ,,Ik kan alleen maar hopen dat dit z'n vruchten afwerpt. Ik heb niet veel racedagen gehad dit jaar, maar het lijkt me duidelijk dat het seizoen tamelijk hectisch was. We zullen zien wat ik nog over heb. Dat is voor iedereen een vraag, ook voor mezelf. Maar op dit moment voel ik me goed.''