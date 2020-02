Dumoulin en Kruijswijk op Tenerife: ‘Hierboven zijn wij al in quarantaine’

WIELRENNEN Eefting grijpt net naast medailles op WK Baan

21:03 Roy Eefting is vijfde geworden op de scratch op het WK baan in Berlijn. Na zijn zilveren plak van vorig jaar zat een medaille er donderdagavond niet in voor de renner uit Vaassen. De Wit-Russische winnaar Yauheni Karaliok en de uiteindelijke nummer drie Sebastian Mora Vedri reden weg en Eefting zat in hun spoor.