Dumoulin: Froome leek klaar voor de Tour

Door Pim Bijl

Verschrikkelijk vindt Tom Dumoulin het voor Froome, dat de Brit door een zware val niet kan starten in de Tour de France. ,,En voor het wielrennen in het algemeen. In de Tour is hij dé man, al jaren. Iedereen kijkt naar hem”, zei Dumoulin (28). Hij werd vorig jaar tweede in de Giro achter Froome, en tweede in de Tour vóór de Brit.

Of het koersverloop in juli nu anders wordt? ,,Ineos heeft nog steeds een sterk team met Thomas en Bernal. Maar normaal gesproken zou Froome de nummer 1 leider zijn. Die gaan ook zonder Froome wel heel gecontroleerd rijden, maar het is toch een groot gemis. Hij leek hier in de Dauphiné wel echt klaar te zijn voor de Tour.”

Dumoulin reageerde op het uitvallen van de Brit in zijn teleurstelling na de tijdrit in de Dauphiné. De Sunweb-kopman had net de hotseat verlaten omdat de latere winnaar Wout van Aert hem met 46 seconden had weggeblazen. Later bleek dat de Jumbo-Belg er ver bovenuit stak en de tijd van Dumoulin goed was voor de derde plaats, achter Tejay van Garderen en één plek voor de uitblinkende Steven Kruijswijk.

,,Ik hoop dat het eens mijn kant op komt, maar dat lukt de laatste maanden even niet”, zei Dumoulin, die nog altijd hinder ondervindt van zijn knie na zijn recente val in de eerste week van de Giro. ,,Ik weet dat het ook helemaal niet kan, realistisch gezien, maar het frustreert mij dat ik op dit moment geen wedstrijden kan winnen.”

Of het hem laat twijfelen aan een Tourdeelname? ,,Nou, de Tour halen zou wel moeten lukken. Maar het ligt eraan of ik dat wel moet willen als die knie niet honderd procent is. Als die knie niet verbetert, of ik de vorm die ik nu heb niet kan uitbreiden, dan heeft het voor mij niet zoveel zin. Op dit moment heb ik dat boek zeker nog niet dichtgedaan. Want het is verbeterd de afgelopen weken, maar het gaat mij gewoon nog niet snel genoeg.’’