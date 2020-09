Dumoulin gaat in Imola op medaillejacht: ‘Dit is niet mijn droomparkoers’

Tom Dumoulin zonder hoogtesta­ge naar Vuelta

24 september Tom Dumoulin rijdt dit jaar ook nog de Ronde van Spanje. Dat zei de Nederlander in Imola, waar hij morgen in actie komt in de tijdrit bij de WK op de weg. Hij doet geen specifieke voorbereiding voor de Vuelta, die 20 oktober begint in Irún.