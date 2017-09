Dumoulin grijpt eerste Nederlandse wereldtitel tijdrijden: 'Fantastische dag'

Dumoulin was oppermachtig in Noorwegen. Het verschil met de nummer twee, de Sloveen Primoz Roglic, bedroeg 57 seconden. Het brons was voor de Brit Chris Froome. De winnaar van de Tour de France en Vuelta moest in Bergen liefst 1 minuut en 21 seconden toegeven op Dumoulin.



Dumoulin is de eerste Nederlandse wielrenner die bij de mannen wereldkampioen tijdrijden wordt. De titelstrijd wordt gehouden sinds 1994. Eerder veroverden Stef Clement (2007) en Dumoulin zelf (2014) een bronzen medaille.



,,Ik kan het niet geloven. Dit is echt fantastisch. Ik had echt een fantastische dag. Ik voelde me echt heel goed. Toen begon het te regenen, waardoor ik voorzichtig moest zijn in de bochten, zeker op de klim. Ik had verwacht dat het droog zou blijven," zei Dumoulin na het binnenhalen van zijn eerste wereldtitel.



,,Gisteren maakte ik de beslissing om de klim te doen op mijn tijdritfiets. Dat bleek een goede beslissing. Het voelt fantastisch om hier de dubbel te pakken, nadat we eerder met Team Sunweb. Misschien was vandaag minder verrassend omdat ik een van de favorieten was, maar dat maakt het ook moeilijker. Of ik vanavond ga feesten? Zeker, maar ik blijf ook gefocust op de wegrit."



Kelderman eindigt als zevende



Wilco Kelderman eindigde als zevende, titelverdediger Tony Martin uit Duitsland werd slechts negende. Gisteren was bij de vrouwen het goud en zilver al voor Nederland met Annemiek van Vleuten en Anna van der Breggen. Dumoulin moest in 2014 de Brit Bradley Wiggins en Martin nog voor zich dulden. Op de Olympische Spelen van Rio, zijn hoofddoel vorig jaar, redde de Limburger het niet tegen de Zwitser Fabian Cancellara. Dumoulin kende toen tegenslag in de voorbereiding. Bij een val in de Tour de France, waar hij twee ritten won, waaronder een lange tijdrit, had hij het spaakbeen in zijn linkerpols gebroken en was pas net op tijd hersteld.



Dumoulin won eerder dit jaar de Ronde van Italië, waarin hij ook weer de beste was in een bergrit en een individuele tijdrit. Daarna pakte hij nog de nationale titel tijdrijden en was hij eindwinnaar van de Binckbank Tour.