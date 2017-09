Dumoulin grijpt eerste Nederlandse wereldtitel tijdrijden

Federer en Nadal samen op de baan? Tennissers staan open voor dubbelspel

15:55 Roger Federer en Rafael Nadal spelen vanaf vrijdag mee in de Laver Cup, waarin Europa's beste tennissers het opnemen tegen de rest van de wereld. De kans is zeer aanwezig dat de twee tennislegendes samen gaan spelen in het dubbelspel.