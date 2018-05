Dumoulin imponeert met zege tijdrit, Froome stelt teleur

Tom Dumoulin heeft in de openingstijdrit van de Giro meteen een flinke tik aan zijn concurrenten uitgedeeld. Hij was na 9,7 kilometer 2 seconden sneller dan Rohan Dennis en Victor Campenaerts. Rivaal Chris Froome werd meteen op 37 seconden achterstand gezet.



Pim Bijl



,,Was het genoeg?" vroeg Tom Dumoulin nadat hij in zijn regenboogtrui uitbolde in de straten van Jeruzalem. Na de bevestiging van zijn verzorger volgde de vreugde. ,,Oh, yes!"



En of het genoeg was. Het verschil met tijdritspecialisten Dennis (BMC) en Campenaerts (Lotto-Soudal) was dan weliswaar minimaal, maar Dumoulin zette al zijn voornaamste uitdagers voor het klassement meteen al op forse achterstand. Vooral de 37 seconden tijdswinst op topfavoriet Chris Froome springen in het oog.



Froome kende een matige opening. De kopman van Team Sky was al tijdens een verkenningsrit onderuit gegaan en startte daardoor met schaafwonden aan zijn heup en rechterknie. Met een tegenvallende tijd van 12.39 en het fikse tijdsverlies kan hij onmogelijk tevreden zijn.



Het zal Dumoulin bijzonder deugd doen. De Sunweb-kopman was om kwart voor vier 's middags Nederlandse tijd begonnen aan zijn missie om de Giro voor een tweede keer te winnen. Na zijn overwinning in de honderdste editie van de Giro is hij dit jaar samen met Froome de blikvanger, maar ondanks die druk zette Dumoulin meteen de snelste tussentijd neer, waarna hij ook in het tweede deel geweldig doortrok. In een schitterende stijl en met de regenboogtrui om zijn schouders stoomde hij door naar de finish. Met zijn eindtijd van 12.02 deelde hij niet alleen een serieuze tik uit aan zijn concurrenten, maar mocht hij ook zijn eerste zege van het seizoen vieren.