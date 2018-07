Dumoulin kan Thomas niet kraken, Roglic wint laatste bergrit

Landa en Bardet openen vroeg

Mikel Landa en Romain Bardet openden bij de klassementsrenners op de Col du Tourmalet de finale. Zij reden snel naar de vroege vluchters toe, waarna ook Rafal Majka en Ilnoer Zakarin aansloten.



Steven Kruijswijk was de volgende die het probeerde. Op de Col du Soulor ging hij in de aanval, maar niet snel daarna waagde ook Dumoulin zijn kans. Thomas gaf hem echter geen enkele ruimte, waarna Roglic voor het eerst een prik plaatste. Froome kreeg het lastig, maar na enige aarzeling - en hulp van supertalent Egan Arley Bernal - kwam de viervoudig Tourwinnaar weer terug.



Roglic rijdt weg in afdaling

Op de top van de Col d'Aubisque, de laatste col van de Tour, had koploper Majka een voorsprong van tien seconden op een groep met favorieten (met Thomas, Dumoulin, Froome, Roglic en Kruijswijk). De Pool werd al snel gegrepen door een ontketende Roglic, die in de afdaling Dumoulin uit het wiel reed.



Zo kon Roglic naar zijn tweede ritzege ooit rijden in de Tour. Vorig jaar won hij een etappe naar Serre Chevalier. Het is voor LottoNL-Jumbo de derde ritzege in deze Tour; eerder was sprinter Dylan Groenewegen al twee keer succesvol.



Kruijswijk (die als negende eindigde op 31 seconden) nam de vijfde plek van de Colombiaan Nairo Quintana over. Kruijswijk verdedigt in de tijdrit een voorsprong van drie tellen op Landa.