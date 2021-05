Dumoulin keert terug op de fiets, Olympische tijdrit grote doel

Mühren troeft Ronaldo, Messi én Haaland af: ongekende cijfers voor Cam­buur-spits

8:08 SC Cambuur kroonde zich woensdagavond tot kampioen in de vierde periode van de Keuken Kampioen Divisie en dat was niet in de laatste plaats te danken aan Robert Mühren. De spits van de kampioen maakte na een 1-2 achterstand tegen NAC nog de 2-2 én de 3-2. Zijn seizoenstotaal kwam daarmee op 38 goals.