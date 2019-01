Dumoulin komt ook Aru tegen in Giro

Tom Dumoulin heeft er weer een geduchte concurrent bij in de Ronde van Italië. De Italiaan Fabio Aru verschijnt op 11 mei ook aan de start in Bologna. De 28-jarige klimmer van UAE Team Emirates eindigde al twee keer op het podium in de Giro: derde in 2014 en tweede in 2015.