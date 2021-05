Dumoulin maakt rentree in Ronde van Zwitserland, olympische tijdrit grote doel

Door Daniel Dwarswaard



Dumoulin stopte eind januari tijdelijk met wielrennen omdat hij zich ongelukkig voelde als prof. Hij wilde voor zichzelf de tijd nemen of hij nog wel door wilde. Het antwoord op die vraag heeft hij de afgelopen maanden gevonden. Dumoulin benaderde de ploegleiding of hij in aanloop naar de Spelen weer opgesteld kon worden. Dat gaat nu gebeuren in de Ronde van Zwitserland. De olympische tijdrit staat op 28 juli op het programma. Als deelnemer aan die tijdrit is Dumoulin ook automatisch verzekerd van een plekje voor de wegrace in Japan.