Dumoulin mag zich niet inhouden in zware Dauphiné: ‘Hij heeft wedstrijdintensiteit nodig’

Door Marijn Abbenhuijs



Zorgeloos vooruitblikken op de kansen van Tom Dumoulin in het Critérium du Dauphiné en de Tour de France is er voor de ploegleiding van Jumbo-Visma nog even niet bij. Maar dat heeft voor het eerst sinds lange tijd niets te maken met de fitheid van de winnaar van de Giro d’Italia van 2017 zelf. ,,Het is een superzware week voor ons’’, zegt Merijn Zeeman.



De ploegleider van de Nederlandse wielerformatie en de persoonlijke coach van Dumoulin doelt daarmee op de valpartij van Nederlands kampioen Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick-Step) in de Ronde van Polen, door toedoen van Jumbo-Visma-sprinter Dylan Groenewegen. Het wierp de afgelopen dagen een grote schaduw over alle successen van de Nederlandse ploeg. ,,Het allerbelangrijkste is dat Fabio nu herstellende is. We proberen de draad weer op te pakken, maar het is heel zwaar.’’