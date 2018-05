'Dumoulin moet niet twee weken met de beentjes omhoog'

Maar kán het? Om na een Giro met een topdrienotering in het algemeen klassement ook te pieken in de Tour? Met een goede indeling van de ronde liggen er mogelijkheden, denkt Takken. Hij stelt, inspanningsfysiologisch gezien, dat Dumoulin moet zorgen dat hij 'erbij zit' in de eerste weken, maar dat hij 'niet super' moet zijn. ,,Je zag het aan Yates, die vloog in het begin en fietste daarna achteruit. Die was te goed in het begin. Je moet groeien in die weken, zorgen dat je beter herstelt dan je 'concullega's'. Dat deed Dumoulin heel goed, hij was nog heel sterk in de laatste twee bergetappes."



Takken: ,,Ook bij de Tour zit het venijn in de staart met die laatste bergetappes in de Pyreneeën. Het is de vraag of hij mentaal fris genoeg kan zijn om wéér drie weken tot het gaatje te gaan. Voor nu is het devies: rusten en het koppie leegmaken. Maar de basis is er, hij heeft 3500 goede kilometers gereden. Ik denk dat hij serieus goed kán zijn in de Tour."