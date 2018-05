Dumoulin stijgt naar tweede plaats na offday Chaves, ritzege Mohoric

Door Daan Hakkenberg



De langste etappe van de Giro liep uit op een drama voor Chaves, tot de rustdag nog de nummer twee in Giro. Al op de eerste klim werd de Colombiaan op achterstand gereden en hij kwam uiteindelijk met meer dan een kwartier achterstand op de andere favorieten over de streep. Daarmee is het gedaan met de luxepositie van de ploeg Michelton-Scott die met Chaves en rozetruidrager Simon Yates twee man in de top van het klassement hadden.



In de finale moest Tom Dumoulin, op 18 kilometer van de finish, van fiets wisselen na een lichte valpartij met materiaalpech tot gevolg. Met hulp van ploeggenoot Sam Oomen wist hij snel terug te keren bij de favorieten.



Het maakte Chaves tot het grootste slachtoffer van de explosieve etappe over 244 kilometer van Penne naar Gualdo Tadino. Direct na de start wachtte de bijna 16 kilometer lange beklimming van de Fonte della Creta en al snel kwam de Colombiaan in de problemen. Volgens zijn ploegleider Matt White zou Chaves last hebben gehad van zijn pollenallergie.



Het was voor de teams van Sunweb (Tom Dumoulin), Sky (Chris Froome) en FdJ (Thibaut Pinot) het teken om het tempo op te schroeven en zo Chaves te elimineren.Op 100 kilometer van de streep werd het verzet van de achtervolgende Chaves - bijgestaan door drie ploeggenoten - definitief gebroken.



De achterstand van twee minuten op dat moment liep snel op tot een kwartier in de finishplaats Gualdo Tadino. Drie vluchters die in de laatste 40 kilometer ten aanval trokken - Davide Villella, Matej Mohoric en Nico Denz - moesten in een natte finale uitmaken wie de rit zou winnen. Villella bleek niet bestand tegen de spervuur aan aanvallen van Mohoric, maar Denz hield het vol tot aan de streep waar hij zich uiteindelijk gewonnen moest geven.



In tegenstelling tot zijn ploeggenoot Chaves beleefde Yates een prima dag. De Brit pakte onderweg drie bonificatieseconden en vergroot zo zijn voorsprong op Dumoulin in het klassement tot 41 seconden.