Dumoulin stopt tijdelijk met wielrennen: ‘Vind het moeilijk mijn weg te vinden’

,,Dat vind ik vooral moeilijk met alle druk die daarbij komt kijken en de verwachtingen van verschillende partijen’’, vervolgt de Giro-winnaar van 2017. ,,Ik wil het graag heel goed doen voor veel mensen. Ik wil graag dat de ploeg blij is met mij, maar ook de sponsoren, mijn vrouw, mijn familie en mijn ploeggenoten. Ik wil het voor iedereen goed doen, en daardoor ben ik het afgelopen jaar een beetje mijzelf vergeten.”



In 2020 stapte Dumoulin over van Team Sunweb naar Jumbo-Visma, waar hij - mede door een zitvlakblessure - een wisselend seizoen kende. In de Tour de France kon hij zijn gedeeld kopmanschap niet volledig waarmaken en eindigde hij als zevende in het algemeen klassement. In de Vuelta gaf Dumoulin na zeven etappes op.



Dumoulin heeft het trainingskamp van zijn ploeg Team Jumbo-Visma in het Spaanse Alicante verlaten om thuis na te kunnen denken over zijn toekomst. Wanneer hij het wielrennen weer oppakt, is nog niet bekend.



