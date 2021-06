Dumoulin tevreden op weg naar de Spelen: 'Maar het is nog absoluut niet hoe het moet zijn’

Door Daniël Dwarswaard



Dat NK tijdrijden van aankomende woensdag in Emmen had in het ideale plaatje wel een paar daagjes later mogen zijn. Maar ach, het is niet anders. Bovendien: Tom Dumoulin wordt altijd wel vrolijk van NK’s. Hij voelt er iets bij, die strijd om de driekleur. Dus heeft hij er eigenlijk al best wel veel zin in. Dumoulin wist het toen hij aan zijn olympische project begon. Zijn schema naar het grote doel is strak en zwaar. Net terug uit de Ronde van Zwitserland staat het volgende meetmoment dus alweer voor de deur.