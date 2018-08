Dumoulin treft Thomas in Ronde van Duitsland

Danique Kerkdijk geniet van Oranje, ondanks reserverol

20:10 De voetbalsters van het Nederlands elftal maken zich vanaf maandag op voor het belangrijke WK-kwalificatieduel tegen Noorwegen. De inzet: een ticket voor het WK. De in Olst geboren Danique Kerkdijk is door bondscoach Sarina Wiegman wederom opgenomen in de 23-koppige selectie van Oranje. ,,Ik sta met een glimlach op het veld."