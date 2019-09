‘Dumoulin vast niet gehaald voor de BinckBank Tour en WE worden wereldkampioen’

VIDEO Opnieuw een knuffelre­gen in de Kuip voor zieke kinderen

16:07 Supporters van ADO Den Haag hebben in de 12e minuut van de uitwedstrijd tegen Feyenoord vanuit het uitvak duizenden knuffels naar beneden gegooid. De knuffels waren bedoeld voor kinderen die onder behandeling staan in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam.