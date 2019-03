Dumoulin verliest tijd, knappe zege voor gevallen Loetsenko

De vierde etappe in de Tirreno-Adriatico is gewonnen door Alexej Loetsenko. De Astana-renner had de etappeoverwinning binnen handbereik, maar kwam met nog minder dan anderhalve kilometer te gaan ten val. Primoz Roglic, Jakob Fuglsang en Adam Yates keerden terug, maar in een sprint toonde Loetsenko zich alsnog de sterkste.

Nadat een kopgroep van tien was ingerekend, was het in de 221 kilometer lange etappe de beurt aan de kopmannen om zich te tonen. In het nerveuze peloton, waar Roglic’ ploeggenoten Tony Martin en Laurens De Plus tegen de grond gingen, brak de koers in de slotfase helemaal open. Op een aanval van Loetsenko en Jakob Fuglsang reageerden Roglic en Dumoulin, maar op een tweede versnelling hadden zij geen antwoord.



Dumoulin, Roglic, klassementsleider Adam Yates, Julian Alaphilippe, Tiesj Benoot, Simon Clarke en Davide Formolo gingen in de achtervolging, maar de groep werd bij het binnendraaien van Fossombrone teruggepakt door het peloton. Loetsenko reed stug door en begon met een voorsprong van bijna een minuut aan de eerste van twee passages van de Cappuccini.

Vallen en opstaan

Na de eerste passage van de lastige klim kwam de eenzame koploper bijna ten val, maar wist hij knap overeind te blijven. De sterke Kazak bouwde zijn voorsprong zelfs uit tot exact een minuut bij het voor de tweede keer passeren van de finishstreep. Onder aanvoering van Robert Gesink bleef het peloton op dezelfde achterstand hangen, totdat Roglic al zijn kaarten op tafel gooide op de slotklim. Yates en Fuglsang konden het tempo van de Jumbo-Visma-renner volgen, voor Dumoulin ging het te hard.



Loetsenko's voorsprong werd alsmaar kleiner en kleiner. Toch groeide zijn kansen in de laatste kilometers, maar een nieuwe val van Loetsenko deed hem de das om. Althans, zo leek het. Roglic, Yates en Fuglsang keerden terug, maar in een sprint was Loetsenko op miraculeuze wijze toch de snelste. Dumoulin verloor bijna een halve minuut, maar klimt wel naar de derde plaats in het klassement. Yates behoudt de leiding voor Roglic.

Teleurgesteld

,,Het wordt een hele klus om hier op het podium te komen’', zei Dumoulin aan de finish in Fossombrone, waar hij met 23 seconden achterstand arriveerde. ,,Hopelijk ben ik zondag in de finale beter dan vandaag.’'