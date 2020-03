Dumoulin voelt zich stuk beter: ‘Ik duim dat koersen komende weken doorgaan’

,,Ik ben momenteel aan het trainen op de Teide. Ik begin me beter te voelen en duim dat de koersen de komende weken door kunnen gaan ondanks de coronastress die in Europa heerst", meldde Dumoulin vanmorgen op Twitter.



Dumoulin zou dit jaar in de Ronde van Valencia eindelijk weer gaan koersen nadat hij sinds juni geen wedstrijden meer had gereden vanwege knieklachten. Omdat hij niet topfit was werd zijn seizoensstart uitgesteld richting Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo. Maar snel werd duidelijk dat ook die, inmiddels afgelaste, wedstrijden te vroeg kwamen. Ondertussen was vast komen te staan dat de gezondheidsklachten werden veroorzaakt door darmparasieten.