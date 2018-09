Dumoulin en Mollema voeren ijzersterke WK-selectie Nederland aan

Keys eenvoudig langs Cibulkova

19:52 Madison Keys is er in geslaagd de kwartfinales te halen van de US Open. De Amerikaanse tennisster had maandag in de vierde ronde niet zoveel moeite met Dominika Cibulkova. Keys gunde de Slowaakse slechts vier games en had de overwinning na vijf kwartier spelen al binnen: 6-1 6-3.