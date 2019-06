Dumoulin zakt weg op wereldranglijst UCI

CL-zege Liverpool is lekker voor Virgil, Gini én Oranje

9:35 Ook de internationals van het Nederlands elftal keken zaterdagavond de Champions Leaguefinale. Ze deden dat samen in hun hotel in Portugal, waar ze donderdag tegen Engeland spelen in de halve finale van de Nations League. ,,Virgil en Gini komen nu met een tophumeur binnen.’'