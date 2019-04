Dumoulin ziet Luik als perfecte generale voor Giro

Vorig jaar eindigde Dumoulin als vijftiende in Luik-Bastenaken-Luik. ,,Dumoulin, Bakelants en Power zijn net terug van hoogtestage en kunnen gaan voor een topresultaat'', zegt ploegleider Aike Visbeek. ,,De route is wat anders dan vorig jaar. Zonder de klim van de Saint Nicolas verwachten we een meer open wedstrijd.''



De Ronde van Italië is dit seizoen het hoofddoel voor Dumoulin. De wielerronde begint op 11 mei met een korte tijdrit in Bologna.