Dure uitgoal Kiev was volgens Ten Hag simpel te voorkomen

Ajax begon de play-off in de Champions League nog zo goed met de snelle goal van Donny van de Beek. ,,Was wel een ontlading, die goal'', zei van de Beek. ,,Lekker dat ie er al na twee minuten in ging.''

Matthijs de Ligt denkt dat er voor Ajax meer in had gezeten dan de 3-1 zege op Dinamo Kiev. ,,We hebben een goede uitgangspositie, maar we zijn er nog niet. Na de 1-0 vond ik ons ook wel goed voetballen. We hebben genoeg kansen gekregen. Hebben in de tweede helft paal en lat geraakt. Uiteindelijk moeten we hiermee tevreden zijn. Helemaal op het einde zie je wel de krachten bij ons wegvloeien. Dat moeten we in Kiev beter doen.''