Duur, maar fijn speeltje: F1 Vision

De échte Formule 1-freak vertel ik misschien niets nieuws. Voor mij was het wel een nieuwe ervaring: de F1 Vision. Een soort mobiele telefoon waarop je de trainingen, kwalificatie en race kan kijken met allerlei extra’s. De apparaten zijn te leen in de perszaal en voor fans met een ticket voor de race ook te huren voor een raceweekend. Misschien een tip voor al die Nederlandse autosportfans die volgende maand in Spa langs het circuit staan. Al kost het huren van zo’n ding wel ongeveer 100 euro.



Wat kun je er dan mee? Om te beginnen gewoon de normale internationale ‘stream’ volgen, met live commentaar van bijvoorbeeld het Duitse RTL of Sky. Of zonder commentaar, met racegeluiden vanaf de baan. Je kunt ook kiezen voor split screens, met bijvoorbeeld beelden van de pitlane of on board-camera’s. Er is informatie te vinden over bandenkeuzes van de coureurs en head-to-head-statistieken. En vast nog veel meer dat ik nog niet heb ontdekt. Maar het leukst, of in ons geval handigst, is om een favoriete coureur aan te vinken en alle communicatie over de boardradio tussen hem en het team meeluisteren.



De fragmenten die u thuis hoort in de uitzending, is maar een kleine selectie, alleen de leukste of belangrijkste quotes komen voorbij, en ook nog eens verlaat. Er wordt veel meer gesproken. In de kwalificatie zojuist hoorden we het verbale verkeer tussen Verstappen en zijn engineer Gianpiero Lambiase. Alleen tijdens ‘vliegende rondes’ is het stil, daarvoor en daarna krijgt hij allerlei aanwijzingen en informatie in zijn oor. Koel de banden, je zit zoveel seconden voor die en zoveel tellen achter die, let op: er ligt grind op de baan in bocht 10. Andersom is het stiller, al geeft Verstappen ook input aan het team.