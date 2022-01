DVS'33 houdt tienduizenden euro's over aan KNVB Bekeravontuur

Go Ahead Eagles heeft het lichtpunt­je gevonden en bekert verrassend door

Go Ahead Eagles lijkt het lichtpuntje te hebben gevonden waarnaar het na de slechte serie in de competitie zo op zoek was. In een vermakelijk bekerduel versloeg de Deventer ploeg woensdag SC Heerenveen met 1-0, dankzij een doelpunt van Inigo Cordoba. Daardoor plaatste Go Ahead zich voor het eerst in drie jaar voor de kwartfinale van het bekertoernooi.

18 januari