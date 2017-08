DVS’33 na vermakelijk duel uitgeschakeld door Quick Boys

Verstappen beoordeelt zeepkisten op wegligging

18:22 Max Verstappen was vandaag in Valkenburg eregast bij de Red Bull Zeepkistenrace. De Limburger vervulde bovendien nog een vooraanstaande rol. De populaire Formule-1 coureur was jurylid en beoordeelde de zeepkisten op creativiteit, de constructie en wegligging.