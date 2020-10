Dygert verlaat ziekenhuis week na vreselijke val bij WK tijdrit

SCHAATSEN Deventer schaatser Thomas Krol boos en teleurge­steld over streep door ‘bubbelwed­strij­den’ in Thialf

1 oktober De beslissing van de internationale schaatsunie ISU dat er voorlopig geen schaatsbubbel in Thialf komt, valt niet in goede aarde bij de Nederlandse topschaatsers. Thomas Krol is ontzettend teleurgesteld in de ISU.