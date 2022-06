Dylan Groenewegen boekt vijfde zege van het seizoen in Ronde van Slovenië

De Pool Rafal Majka behield de leiderstrui, nadat hij woensdag de eerste etappe had gewonnen.



Groenewegen boekte zijn vijfde overwinning van het seizoen. De sprinter van de Australische ploeg won twee etappes in de Ronde van Saudi-Arabië, een rit in Hongarije en vorige maand de eendagskoers Veenendaal-Veenendaal.