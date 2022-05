Dylan Groenewegen is Fabio Jakobsen te snel af in vierde etappe Ronde van Hongarije

In de Ronde van Hongarije zijn tot dusver alleen maar Nederlanders aan het feest. Voor het succes van Groenewegen en de dubbele zege van Jakobsen won Olav Kooij woensdag de eerste etappe van de vijfdaagse rittenkoers. Kooij (Jumbo-Visma) kwam een dag later echter net als Groenewegen ten val en stapte gisteren al niet meer op.



,,De benen waren al heel de week goed, maar de resultaten waren er nog niet", zei Groenewegen na zijn dagzege in Hongarije. ,,Vandaag hadden we een nieuw plan gemaakt en het team deed het geweldig. Ik ben blij dat ze me goed af konden zetten voor de sprint. Op 200 meter van de finish ging ik aan en ik zag dat niemand kon volgen. Dit is een belangrijke zege, want het was een moeilijk jaar voorlopig met de nodige pech, nadat we nog goed begonnen met twee zeges. Gelukkig konden we het vandaag afmaken.”