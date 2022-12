Dylan Groenewegen met zijn ploeg komende jaren uithangbord Saoedi-Arabië

Met video ‘Kerstman’ Ricky Evans steekt stokje voor nieuw WK-sprook­je Fallon Sherrock en spreekt over seksisme

Fallon Sherrock is na een zeer intens duel uitgeschakeld in de eerste ronde van het WK darts. The Queen of the Palace verloor met 3-1 van ‘kerstman’ Ricky Evans. Daarmee gaf Sherrock geen vervolg aan haar historische WK in 2019, toen ze als eerste vrouw een man versloeg op het WK.

21 december