Dylan Groenewegen raakt leiderstrui kwijt in Saoedi-Arabië, Olav Kooij geklopt door Biniam Girmay

Arnaud De Lie wint in Frankrijk

Niet alleen in Saoedi-Arabië wordt er gekoerst, ook in Europa is het wielerseizoen inmiddels begonnen. De openingsetappe in de Ster van Bessèges is een prooi geworden voor de Belg Arnaud De Lie. In een oplopende sprint bleef de renner van Lotto Dstny oud-wereldkampioen Mads Pedersen en Benoît Cosnefroy voor. Voor De Lie is het al zijn tweede overwinning van het seizoen nadat hij eerder de Gran Premi Valencia op zijn naam schreef. De Ster van Bessèges duurt nog tot en met zondag en werd vorig jaar gewonnen door Benjamin Thomas.

Olav Kooij geklopt door Biniam Girmay

De eerste etappe in de Ronde van Valencia is net niet gewonnen door Olav Kooij. De sprinter van Jumbo-Visma werd in een massasprint geklopt door Biniam Girmay, die over net iets meer jus in de benen bleek te beschikken na drie lange, maar niet al te zware beklimmingen.



Girmay ging in Altea de sprint van ver aan. Kooij zat aan de andere kant van de weg en kon niet in de buurt komen van Girmay, die twee jaar geleden op het WK voor beloften de renner van Jumbo-Visma in een sprint om zilver ook te snel af was. Voor Kooij is de Ronde van Valencia zijn eerste koers van het jaar, Girmay heeft al een paar voorbereidingskoersen in Spanje gereden. De Eritreeër, vorig jaar winnaar van Gent-Wevelgem en een Giro-etappe, werd een keer derde en tweede op Mallorca. De Ronde van Valencia duurt net als de Ster van Bessèges tot en met zondag.