Dylan Teuns verrast favorieten op Muur van Hoei en wint Waalse Pijl: ‘Hier heb ik altijd van gedroomd’

Teuns reed al een sterk voorjaar, met onder andere een zesde plaats in de Ronde van Vlaanderen en een tiende plaats in de Amstel Gold Race. In de Waalse Pijl, waar hij in 2017 al eens derde werd, zette de renner van Bahrain-Victorious de kers op de taart. ,,Ik heb er geen woorden voor, ongelofelijk", aldus Teuns na het succes in eigen land. ,,Hier heb ik altijd van gedroomd.”



De Belg vertelde dat hij goed in stelling werd gebracht op de slotklim. ,,Ik begon in perfecte positie aan het begin van de Muur van Hoei. Op 500 meter werd ik wel nog even ingesloten. Ik wist waar Valverde ging versnellen, dat was ook de perfecte plaats voor mij. Ik voelde dat ik nog iets overhad", aldus een dolblije Teuns ,,Ik ben nog nooit zo sterk geweest in het voorjaar. Nu ben ik echt heel constant. Super. Het is vijf jaar geleden dat ik hier nog eens op het podium stond. Ik ben altijd blijven geloven dat het op een dag nog eens zou lukken.”