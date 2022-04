Dylan van Baarle kon zege op piste in 'Hel van het Noorden’ amper geloven: ‘Ik was helemaal alleen’

Op de wielerbaan had Van Baarle alle tijd om het prachtige succes te vieren. Zijn voorsprong op de eerste achtervolgers was bijna twee minuten. ,,Ongelofelijk. Ik kon het niet geloven toen ik het velodrome opkwam. Ik keek of er nog andere renners aankwamen, maar ik was helemaal alleen. Het is heel gek.”

Van Baarle werd twee weken geleden al tweede in de Ronde van Vlaanderen, achter Mathieu van der Poel. In Roubaix was het dus raak voor Van Baarle, die vorig jaar Dwars door Vlaanderen won én zilver greep op het wereldkampioenschap. ,,Dit is een monument, natuurlijk wilde ik die winnen. Tweede in Vlaanderen, winst in Roubaix. Ik heb er geen woorden voor”, aldus de renner van Ineos Grenadiers.

Zijn ploeg nam vrijwel vanuit de start het initiatief in de ‘Hel van het Noorden'. Zo dwong de Britse topploeg favorieten als Van der Poel en Wout van Aert in het defensief. ,,We waren als team enorm gefocust. We wilden niet achtervolgen en vanaf start vooraan mee zijn. Toen dat lukte wist ik dat we een goede kans hadden. We konden energie besparen. Ik heb nog wel een keer pech gehad, maar ik ben ook kalm gebleven.”



Van Baarle werd dus tweede in de Ronde van Vlaanderen en won Parijs-Roubaix. Vorige week was ploeggenoot Michal Kwiatkowski nog de beste in de Amstel Gold Race. ,,Het is geweldig voorjaar met het team”, aldus Van Baarle. ,,Hier gaan we van genieten.”



Het is overigens voor het eerst sinds 1983 dat een Nederlander zowel de Ronde van Vlaanderen als Parijs-Roubaix won in hetzelfde jaar. Destijds greep Jan Raas de zege in ‘Vlaanderens Mooiste’ en soleerde Hennie Kuiper naar de overwinning in Parijs-Roubaix. Dit jaar zorgen Van der Poel en Van Baarle dus voor die prestatie.