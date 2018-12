Dynamo bekert na slijtageslag door in Europa

Het kwam uit de tenen, maar uiteindelijk kreeg Dynamo-Caldas da Rainha een happy end voor de Apeldoornse volleyballers. ,,Met heel veel inzet hebben we het gered’’, reageerde de blije en opgeluchte aanvoerder Freek de Weijer.

,,Na de 1-0 zeiden we: we hebben nog niks. In dit soort wedstrijden word je echt op de proef gesteld. We wisten van de heenwedstrijd vorige week al dat het niet makkelijk zou worden, maar het is gelukt. Voor ons zijn het echt mooie dingen dat we dit soort wedstrijden mogen spelen.”

Laatste zestien

Dynamo wist dat het na de 3-0 winst in Portugal aan twee sets genoeg had om de laatste zestien te bereiken in het Europese bekertoernooi. Coach Redbad Strikwerda kondigde na de simpele winst op SSS (3-0) al aan dat hij niet van plan was zijn basisteam te wijzigen. Mede ingegeven door het feit dat met Renzo Verschuren en Bram Langevoort twee spelers in de lappenmand zitten bij de Apeldoorners.

Strikwerda kon gisteravond ook niet beschikken over diagonaalspeler Nico Manenschijn (ziek), normaal gesproken vaste waarde bij de Apeldoorners. Stefan Boermans mocht starten en ging vergezeld van aanvoerder Freek de Weijer, Wessel Blom, Mats Kruiswijk, Rik van Solkema, Maikel van Zeist en Dustin Bontrop.

Beschietingen

Anders dan de uitslag misschien deed vermoeden, had Dynamo het een week eerder zeker niet makkelijk met Caldas da Rainha. En die trend zette gisteravond door. De inleidende beschietingen werden in de redelijk gevulde Dynamo Arena beslecht in het voordeel van de Portugezen.

De bezoekers kwamen tot een maximale voorsprong van vier punten. Halverwege de set nam Dynamo het initiatief over. Ondanks aardig wat servicefouten (vijf) werd het eerste deel van de klus met 25-19 geklaard.

Matige start

Met dezelfde mannen hoopte Strikwerda de boel in set twee te beslissen. Dat pakte even anders uit. Dynamo herstelde zich deze keer niet van een matige start met snel zes punten achterstand. Met 21-25 hengelde Caldas de set binnen.

De problemen van Dynamo werden er niet kleiner op in de derde set. Weer keken de Apeldoorners tegen een vroege achterstand aan (zes punten) en opnieuw bleek de schade niet te repareren: 17-25. In de vierde doorgang gaf Dynamo bij vlagen weer een teken van leven. Het vele foute serveren van Caldas werd echter niet genoeg afgestraft: 21-25.

Beslissend gat

Net op tijd was de ploeg van Strikwerda weer bij zijn positieven. In de vijfde set werd het beslissende gat wel geslagen en met het publiek erachter trok Dynamo de winst naar zich toe: 15-12.