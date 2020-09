Dynamo Kiev maakt einde aan Champions League-droom van AZ

AZ is er niet in geslaagd om de groepsfase van de Champions League te bereiken. De Alkmaarders gingen onderuit tegen Dynamo Kiev (2-0) en zijn nu veroordeeld tot de Europa League. Daarin start het wel al in de groepsfase.

Door Nik Kok

De fraaie droom van de Champions League waar AZ nog maar één keer eerder aan meedeed, ging uiteindelijk verloren door twee gruwelijke fouten. Van middenvelder Fredrik Midtsjø, die juist zo vast en secuur is. Hij stelde voormalig Telstar-speler Gerson Rodrigues in staat om de openingstreffer te maken en dat kwam AZ niet meer te boven. De fout van doelman Marco Bizot, die vorig seizoen zo weinig goals tegenkreeg in de eredivisie, betekende de beslissende 2-0.

Moeizaam

In de vijftig minuten voor de eerste tegentreffer was er nog niks aan de hand geweest voor AZ, de ploeg die nog zo moeilijk in te schatten was na de matige voorbereiding en met slechts een officiële wedstrijd in de benen. Maar die was alweer drie weken geleden tegen Viktoria Plzen. Dat was een moeizame exercitie met niet fitte spelers. Drie weken verder is Calvin Stengs er niet veel fitter op geworden en nu kan de vorig jaar zo belangrijke Oussama Idrissi zelfs niet starten.

Volledig scherm © BSR Agency Maar in het grote, lege stadion van Dynamo Kiev waar elk geluid wordt weerkaatst komt AZ alleraardigst voor de dag. Het valt geduldig aan terwijl achterin elke spaarzame counter van de opponent onschadelijk wordt gemaakt.



In de eerste helft zijn de grootste kansen dan ook voor de ploeg van trainer Arne Slot die zelf een doelpunt terecht afgekeurd ziet worden van Myron Boadu die ook nog fraai gelanceerd werd door Stengs op een manier die deed denken aan het fraaie, vorige seizoen.

De onnodige achterstand bracht het beste in Dynamo Kiev naar boven. De ploeg van de vermaarde trainer Mircea Lucescu kon naar hartenlust counteren terwijl het achterin weinig te duchten had van de aanval van AZ die het laatste halfuur ook nog bestond uit invaller Oussama Idrissi en Ferdy Druijf. Ze ondersteunden spits Boadu die weifelend aan het seizoen is begonnen.

Met invaller Druijf is de held van de vorige ronde genoemd. De supersub die AZ op Europacupavonden al zo vaak redde in de slotminuten. Maar ook hij kon zijn club dit keer niet redden. Hoe vaak hij ook van achteruit werd geprobeerd te vinden door zijn ploeggenoten. Misschien dat hij AZ straks kan helpen in de Europa League, het toernooi waar AZ toch wel meer lijkt te zoeken dan in de vermaarde Champions League. Dat maakte de fout van doelman Marco Bizot, die de 2-0 betekende wel duidelijk..

