Džeko verrast kleine fan, Kramer heeft Pokémon-collectie compleet

SportbytesIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters meemaken én delen op sociale media.

Kramer heeft Pokémon-collectie compleet

Een mooie dag voor Christop Kramer. De 29-jarige middenvelder van Borussia Mönchengladbach kreeg vandaag zijn Pokémon-collectie van 151 kaarten compleet en deelde dat vol trots op Instagram. Thomas Müller reageerde onder de foto van de twaalfvoudig international van Duitsland: ‘Neem je jouw kaarten vrijdag mee naar het stadion?’. Kkoploper Bayern München gaat vrijdag op bezoek bij de nummer zeven van de Bundesliga.

Džeko verrast kleine fan David

Een mooi filmpje op de social media van AS Roma. Met kerst ging er een filmpje viral van de kleine Roma-fan David, die huilend van vreugde een shirt van Edin Džeko kreeg van zijn ouders. Het filmpje ontroerde Džeko zelf ook en dus nodigde hij de kleine David en zijn vader uit om langs te komen op trainingscomplex Trigoria. Daar kreeg David ook het uitshirt en een knuffel van zijn grote idool. Džeko speelt sinds 2015 voor AS Roma. De 34-jarige spits uit Bosnië scoorde sindsdien 114 keer in 238 duels voor de Italiaanse club.

Papu Gómez alleen op het trainingsveld

Van aanvoerder van Atalanta naar alleen op het trainingsveld. Tussen sterspeler Papu Gómez en trainer Gian Piero Gasperini komt het niet meer goed, zoveel is inmiddels wel duidelijk. Gasperini raakte vorige maand in de clinch met Gómez, nadat hij een opdracht van hem niet uitvoerde. De 32-jarige Argentijn traint nu voor zichzelf en moet hopen dat er deze maand nog een nieuwe club voor hem komt. Gómez speelt sinds de zomer van 2014 voor de club uit Bergamo. In 252 wedstrijden was de 1,67 meter lange spelmaker goed voor 59 goals en 71 assists.

Van Aert vader van Georges

Van Aert maakte dinsdagochtend het heugelijke nieuws bekend, met een foto van Georges’ voetjes in hun handpalmen. ,,Que d’amour. Alleen maar liefde”, schrijven de kersverse ouders op Instagram. Op 29 juni 2018 stapten de twee in het huwelijksbootje.

In een interview in april 2019 met Het Laatste Nieuws vertelde Sarah dat het plan was om snel aan kinderen te beginnen, maar dat ze van dat idee waren afgestapt. ,,Ik wil geen kinderen om mijn dagen te vullen”, zei ze destijds. ,,Ik wil kinderen als we er allebei tijd voor hebben.” Toch ging het sneller dan gepland. Afgelopen zomer maakten ze bekend ouders te worden. Met de geboorte van Georges is de opvolging van Van Aert misschien wel verzekerd.

De Jong gaat goed voorbereid de fiets op

Buiten is het waterkoud. Dus kleedt Thalita de Jong zich daar ook naar, met helm, sjaal en zonnebril. De renster van Chevalmeire wil haar dagelijkse rondje maken en gaat dan maar onherkenbaar over straat. ,,Nee hoor, ik ga geen bank overvallen. Ik ga gewoon fietsen", schrijft ze op haar Instagrampagina.

Iniesta aan de wandel, op krukken

Andrés Iniesta loopt drie weken na zijn operatie weer, maar wel op krukken. De middenvelder van het Japanse Vissel Kobe scheurde eind vorige maand een pees in zijn dijbeen. Daardoor is de Spanjaard, die zijn land de wereldtitel bezorgde, vier maanden uitgeschakeld. Drie weken geleden ging hij onder het mes, de weg naar herstel is ingezet. ,,Beetje bij beetje, we blijven verbeteren", schrijft Iniesta op zijn Instagrampagina.

Groenewegen geniet van kleine spruit

Ook Dylan Groenewegen is vader geworden van een zoon. De renner van Jumbo-Visma kende een sportief beroerd jaar vanwege de coronacrisis en zijn negen maanden durende schorsing vanwege het ongeluk met Fabio Jakobsen.

Maar het sprintkanon begon 2021 feestelijk, nadat hij vorige maand zijn vriendin Nine Storms ten huwelijk vroeg. Zaterdag is zoontje Mayson geboren (zes weken te vroeg) ,,Hij doet het supergoed. Mayson is een gezond en sterk kereltje", schrijft Groenewegen op zijn Instagrampagina.

