Earnest Stewart wil toewerken naar een PSV-speelwijze: ‘Een handboek? Dat zou best kunnen’

WK Waterpolo Polosters Oranje vol bravoure voor WK-finale: ‘Wij nemen in Spaanse competitie belangrij­ke posities in’

De Nederlandse waterpolosters staan morgen in de finale van het WK tegenover Spanje. Oranje versloeg Italië met 9-8 en is zo niet alleen verzekerd van een medaille maar ook van plaatsing voor de Olympische Spelen over een jaar in Parijs. ,,Supermooi dat we dat ticket al binnen hebben”, zegt aanvoerster Sabrina van der Sloot.