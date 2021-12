Ecclestone over Verstappen vs Hamilton: ‘Het is een gevecht waar we acht jaar op hebben gewacht’

Schumacher en Hamilton delen tot nu toe het record met zeven wereldtitels. ,,Nee, hij is dan helemaal niet groter”, zei Ecclestone desgevraagd. ,,Het verbaast me zelfs dat Lewis aan het begin van het jaar niet zei: ik stop ermee, ik wil niet meer races of wereldkampioenschappen winnen dan Michael.”

Ecclestone, net als Hamilton een Brit, geniet wel van de spannende ontknoping nu. In het wereldkampioenschap heeft Verstappen 8 punten voorsprong op Hamilton, met nog twee races te gaan. ,,Het is een gevecht waar we zeven of acht jaar op hebben gewacht, eindelijk hebben we weer een wedstrijd”, aldus Ecclestone. ,,Dat is wat mensen willen als ze de Formule 1 of überhaupt een sport zien. Ze willen concurrentie.”