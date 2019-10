Eddy Merckx na grondige onderzoeken weer thuis

‘De Kannibaal’ was bij een fietstocht met vrienden en oud-ploeggenoten plots ten val gekomen. Merckx liep een hoofdwond op en verloor even het bewustzijn. Een toevallige passant diende de vijfvoudige winnaar van de Tour de eerste hulp toe, waarna hij met de ambulance naar de spoedafdeling van het AZ Sint-Blasius in Dendermonde werd gevoerd.