Edmund stunt tegen Dimitrov en bereikt laatste vier in Melbourne

De Brit domineerde de partij met zijn krachtige forehand. Hij won de eerste set en moest de tweede weliswaar aan Dimitrov afstaan, maar de Bulgaar slaagde er niet in de wedstrijd naar zijn hand te zetten. Het was juist Edmund die zonder ontzag voor de reputatie van zijn tegenstander de punten bleef pakken op de beslissende momenten. Eerder versloeg Edmund al de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson. Hij bereikte de kwartfinale door Andreas Seppi uit te schakelen.



De nummer 49 van de wereld speelt overmorgen de halve finale tegen Rafael Nadal of Marin Cilic, die vandaag in de kwartfinale tegen elkaar spelen. Voor Edmund, in Zuid-Afrika geboren, is het de eerste keer dat hij zich plaatst voor de halve finale van een Grand Slam. En dat door uitgerekend Dimitrov te verslaan, de Bulgaarse nummer 3 van de ATP-wereldranglijst.



,,Een fantastisch gevoel'', zei Edmund na de belangrijkste zege in zijn loopbaan. ,,Ik wist dat het moeilijk zou worden tegen Dimitrov en in de tweede set had ik echt een dip, speelde ik belabberd. Maar in de derde set wist ik hem op het juiste moment te breken en in de vierde wist ik mijn zenuwen in bedwang te houden. Het is vaak niet mogelijk om te genieten als je in de emotie van de wedstrijd zit, maar tegen het einde van de wedstrijd lukte dat toch.''



Edmund is de enige Brit dit jaar in het hoofdschema van de Australian Open. Zijn landgenoot Andy Murray, drievoudig grandslamkampioen, heeft kortgeleden een heupoperatie ondergaan en is nog langdurig uit de roulatie. Hij reageerde kort op Twitter: 'Wow!'.